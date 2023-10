La force de l'économie US pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux, dit Powell

La force de l'économie US pourrait nécessiter de nouvelles hausses de taux, dit Powell













19 octobre (Reuters) - La vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré jeudi son président, Jerome Powell. "Nous sommes attentifs aux données récentes montrant une résistance de la croissance économique et de la demande en matière de travail. Des preuves supplémentaires d'une croissance durablement supérieure à la tendance, ou montrant que les tensions sur le marché du travail ne s'atténuent plus, pourraient mettre en péril de nouveaux progrès en matière d'inflation et justifier un nouveau resserrement de la politique monétaire", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé devant l'Economic Club de New York. Pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif de 2% de la Fed, il "faudra probablement une période de croissance inférieure à la tendance et un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail", a-t-il ajouté. Sur les marchés, le rendement des Treasuries à dix ans prenait 2,4 points de base, à 4,9236%. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)