La Fondation Nobel renonce à inviter les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran

La Fondation Nobel renonce à inviter les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La Fondation Nobel a annoncé samedi qu'elle n'inviterait pas les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran à la cérémonie de remise des prix en décembre, face au tollé provoqué en Suède par sa décision initiale de les convier. L'an dernier, les ambassadeurs de Russie et de Biélorussie n'avaient pas été invités en raison de l'invasion de l'Ukraine. Jeudi, la fondation s'était déclarée prête à les recevoir cette année, dans un souci d'apaisement des divisions entre Etats au nom d'une science et d'une culture libres mais plusieurs partis politiques suédois ont réagi en annonçant qu'ils boycotteraient la cérémonie. "Nous avons noté les vives réactions en Suède", a déclaré la Fondation dans un communiqué samedi. "Par conséquent, nous avons choisi de prolonger la mesure d'exception de l'an dernier, à savoir ne pas inviter les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d'Iran à la cérémonie." Les lauréats des prix Nobel sont annoncés début octobre. Cinq des six prix - le Nobel de la paix étant décerné à Oslo - sont remis à Stockholm. Le revirement de la Fondation Nobel survient au lendemain de la décision des autorités russes de désigner le journaliste Dmitri Mouratov, rédacteur en chef de la Novaïa Gazeta et prix Nobel de la paix 2021, comme "agent de l'étranger", un instrument souvent utilisé par le Kremlin pour museler l'opposition. (Simon Johnson, version française Jean-Stéphane Brosse)