La FNSEA refuse de débattre avec Macron au Salon de l'agriculture

PARIS, 23 février (Reuters) - La FNSEA refuse de participer au débat prévu par le président de la République Emmanuel Macron samedi à l'ouverture du Salon de l'agriculture consacré à la crise agricole, a annoncé vendredi le président du premier syndicat du secteur en France, Arnaud Rousseau, dénonçant le "cynisme" de l'exécutif. "On ne peut pas tout tolérer", a dit Arnaud Rousseau sur BFMTV/RMC, en dénonçant l'invitation faite par l'Elysée, retirée par la suite, au mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre de participer à ce débat. (Rédigé par Bertrand Boucey)