La FNSEA appelle à poursuivre la mobilisation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La FNSEA, premier syndicat d'agriculteurs en France, a appelé vendredi à poursuivre la mobilisation en réaction aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal pour tenter d'apaiser la colère du monde agricole. "Nous avons pris la décision de poursuivre cette mobilisation parce que les annonces du Premier ministre ne répondent pas à la totalité des questions que nous posons", a déclaré son président Arnaud Rousseau sur TF1. Estimant que les déclarations de Gabriel Attal "vont dans le bon sens sur certains aspects" mais restent "trop justes", le patron de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles a "demandé à rediscuter l'ensemble des points". "On attend que le Premier ministre nous invite dès demain pour aller plus loin dans nos revendications", a-t-il déclaré. (Bertrand Boucey, Jean-Stéphane Brosse)