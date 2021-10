La flambée des prix du gaz ne devrait pas se prolonger après l'hiver, dit Pouyanné

RYAD/LONDRES (Reuters) - La flambée actuelle des prix du gaz est provoquée par une forte demande alimentée par le rebond de l'économie après la crise du coronavirus et les prix devraient se stabiliser après l'hiver, a estimé samedi Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

"Je ne pense pas que (l'envolée des prix du gaz) soit durable", a-t-il dit en anglais lors du Saudi Green Initiative Forum, une conférence sur le climat organisée par l'Arabie saoudite.

Patrick Pouyanné a également jugé qu'exclure le pétrole et le gaz de la transition énergétique ne constituait pas une approche pertinente, arguant que le manque d'investissements dans les hydrocarbures pourrait lui-même déclencher une crise.

TotalEnergies compte accélérer la croissance de ses investissements dans le renouvelable et l'électricité pour les porter à 3 milliards de dollars par an, ou près de 25% de ses investissements, sur la période 2021-2025 tout en continuant à consacrer 50% de ses investissements au pétrole et 25% au gaz.

