La Finlande va rouvrir deux postes-frontières avec la Russie

HELSINKI, 12 décembre (Reuters) - Le gouvernement finlandais a déclaré mardi qu'il rouvrirait deux points de passage sur sa longue frontière avec la Russie dans le courant de la semaine, après avoir fermé les huit routes entre les deux pays fin novembre pour empêcher un afflux de demandeurs d'asile. "Sans lever les restrictions, nous ne pouvons pas vérifier si un changement positif est en train de se produire. Si le phénomène se poursuit, nous fermerons ces points de passage frontaliers", a déclaré le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, lors d'une conférence de presse. Le mois dernier, la Finlande a fermé sa frontière avec la Russie jusqu'au 13 décembre afin d'empêcher un nombre croissant de réfugiés d'arriver dans le pays nordique, une manoeuvre que le gouvernement et ses alliés considèrent comme orchestrée par Moscou. Helsinki affirme que la Russie dirigeait des migrants vers sa frontière en représailles à sa décision d'accroître la coopération en matière de défense avec les États-Unis, notamment la décision de la Finlande de rejoindre l'Otan, une accusation que le Kremlin réfute. (Reportage Anne Kauranen à Helsinki et Louise Rasmussen à Copenhague ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)