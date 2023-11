La Finlande va fermer la quasi-totalité des postes frontaliers avec la Russie

La Finlande va fermer la quasi-totalité des postes frontaliers avec la Russie













Crédit photo © Reuters

par Essi Lehto HELSINKI (Reuters) - La Finlande va fermer tous ses postes frontaliers avec la Russie à l'exception d'un seul, à compter de vendredi soir, une mesure destinée à enrayer l'afflux de demandeurs d'asile, a annoncé mercredi le Premier ministre Petteri Orpo. Plus tôt dans la journée, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a évoqué auprès de Reuters l'hypothèse qu'Helsinki ferme complètement sa frontière avec la Russie pour stopper ces flux migratoires, alors que seuls quatre postes-frontières sont encore opérationnels à l'heure actuelle. Plus de 600 personnes ne disposant pas de visas valides pour entrer dans l'Union européenne se sont rendus ce mois-ci en Finlande via la Russie, poussant le gouvernement finlandais à fermer plusieurs passages frontaliers et à accuser Moscou d'acheminer les migrants. Le Kremlin a rejeté ces accusations. D'après les autorités finlandaises, les demandeurs d'asile sont originaires d'un éventail de pays, dont le Yémen, l'Afghanistan, le Kenya, le Maroc, le Pakistan, la Somalie et la Syrie. "Nous avons déjà pris des mesures pour fermer des points de passage à la frontière. Si nécessaire, nous en fermerons d'autres", a dit Elina Valtonen à Reuters avant l'annonce du Premier ministre. Fermer complètement la frontière avec la Russie est une option discutée par le gouvernement, a-t-elle ajouté. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait prévenu que Moscou répondrait "évidemment" à une fermeture par la Finlande des passages frontaliers encore opérationnels entre les deux pays. Maria Zakharova, qui s'exprimait avant les commentaires du gouvernement finlandais, n'a pas donné de précisions sur les mesures envisagées par la Russie. (Reportage Essi Lehto; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)