La Finlande va ériger des barrières à des postes-frontières avec la Russie

Crédit photo © Reuters

HELSINKI (Reuters) -La Finlande va ériger des barrières aux quatre de ses neuf postes-frontières avec la Russie qu'elle prévoit de fermer ce vendredi soir, à minuit heure locale (22h00 GMT), face à une hausse des arrivées de demandeurs d'asile par sa frontière orientale. "Notre objectif est d'utiliser des barrières pour empêcher l'entrée", a déclaré à la presse Matti Pitkaniitty, responsable des affaires internationales des gardes-frontières, ajoutant que les mesures prises par la Finlande étaient une réponse aux changements intervenus dans la politique frontalière de la Russie, qui empêchait jusqu'ici les ressortissants étrangers sans passeport valide pour l'UE de franchir la frontière. Plus de 200 demandeurs d'asile sont arrivés en Finlande cette semaine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé vendredi que la Finlande commettait une "grosse erreur" en choisissant la voie de la confrontation avec la Russie, selon des propos rapportés par l'agence TASS. Mercredi, le président finlandais Sauli Niinisto a dit soupçonner la Russie de vouloir punir Helsinki en raison d'un projet d'accord de coopération militaire entre la Finlande et les Etats-Unis, ce que Moscou a démenti. (Reportage Essi Lehto et Anne Kauranen, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)