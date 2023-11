La Finlande signale des dommages sur un câble de télécommunications russe en mer Baltique

COPENHAGUE (Reuters) - Un câble de télécommunications russe a subi une panne le mois dernier en mer Baltique et la Russie est en train de le réparer, a déclaré lundi le ministère finlandais de l'Économie, ajoutant ainsi à la série de dommages survenus sur l'infrastructure sous-marine de la région. Le câble Baltika, long de 1.000 kilomètres et appartenant à la société publique Rostelecom, relie la région de Saint-Pétersbourg à l'enclave russe de Kaliningrad, dans le sud de la mer Baltique. Un gazoduc reliant la Finlande et l'Estonie et deux autres câbles de télécommunications reliant l'Estonie à la Finlande et à la Suède ont également été endommagés le mois dernier. Le ministère finlandais n'a pas voulu préciser si l'incident de Baltika était lié aux pannes précédentes. La police finlandaise estime que les dommages au gazoduc Balticconnector ont été causés par un porte-conteneur chinois tirant une large ancre le long des fonds marins. Elle n'a pas déterminé s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré. Rostelecom a signalé pour la première fois la panne de son câble de télécommunications aux autorités finlandaises le 12 octobre, a déclaré lundi le ministère de l'Économie, soit quatre jours après la découverte des dommages au gazoduc et aux deux autres câbles. Les gardes-frontières finlandais ont déclaré lundi qu'ils surveillaient un navire de sauvetage russe, le Spasatel Karev, qui effectuait des réparations sur le câble Baltika dans la zone économique finlandaise. En septembre 2022, les gazoducs Nord Stream reliant l'Allemagne et la Russie dans la mer Baltique ont été touchés par des explosions qui, selon les autorités, étaient des actes de sabotage délibérés. (Reportage Louise Breusch Rasmussen ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)