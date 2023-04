La Finlande fait son entrée dans l'Otan, la Russie menace de représailles

Crédit photo © Reuters

par Anne Kauranen et Andrew Gray HELSINKI/BRUXELLES (Reuters) - La Finlande est devenue officiellement mardi le 31ème membre de l'Otan, un virage "historique" provoqué par l'offensive de la Russie en Ukraine et jugé hostile par Moscou qui a prévenu de "contre-mesures". Avec l'adhésion de la Finlande, l'alliance transatlantique voit les frontières qu'elle partage avec la Russie doubler de longueur et renforce son flanc oriental alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage sans qu'aucune issue ne soit en vue. Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a achevé le processus d'adhésion en remettant un document officiel au secrétaire d'État américain, Antony Blinken, au siège de l'Otan à Bruxelles. "Le président (Vladimir) Poutine avait pour objectif déclaré avec l'invasion de l'Ukraine d'affaiblir l'Otan. Il obtient l'exact opposé", a déclaré Jens Stoltenberg quelques heures avant l'intégration officielle de la Finlande. "La Finlande aujourd'hui, et bientôt également la Suède, deviendra membre à part entière de l'Alliance", a-t-il ajouté. La Suède, elle aussi devenue candidate l'an dernier, doit continuer de patienter pour rejoindre l'organisation militaire occidentale en raison du veto de la Turquie et de la Hongrie. Le Kremlin a prévenu que la Russie serait contrainte de prendre des "contre-mesures" à l'adhésion de la Finlande à l'Otan. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a dénoncé mardi une "intrusion" contre la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie. De son côté, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a estimé que cet élargissement de l'alliance transatlantique était susceptible d'aggraver le conflit en Ukraine. Moscou avait déjà prévenu lundi qu'elle allait renforcer ses capacités militaires dans ses régions occidentales en réponse à l'adhésion de la Finlande à l'Otan. Toutefois, la Russie avait commencé bien avant cela à déployer ses troupes au plus près du flanc oriental de l'alliance. LA SUÈDE PATIENTE ENCORE Il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Finlande, après des décennies de non-alignement militaire à la suite de la tentative d'invasion menée par l'Union soviétique durant la Deuxième Guerre mondiale. Helsinki avait depuis lors privilégié le maintien de relations cordiales avec la Russie voisine. Cependant, l'offensive en Ukraine lancée le 24 février 2022, que Moscou présente comme une "opération militaire spéciale" mais qualifiée d'"invasion" par les Occidentaux, a poussé la Finlande à rejoindre l'Otan, dont le pacte collectif de défense stipule qu'une attaque contre l'un de ses membres est une attaque contre tous. La Suède a effectué le même virage dans sa politique sécuritaire et demandé en même temps que la Finlande à intégrer l'Otan. Mais sa candidature n'a pas encore été approuvée par la Turquie et la Hongrie, alors que le feu vert de tous les membres de l'Alliance est indispensable pour une nouvelle adhésion. Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstroem, a déclaré aux journalistes que Stockholm avait l'ambition de devenir membre de l'Otan lors du sommet de l'alliance prévu en juillet à Vilnius, la capitale de la Lituanie. "Il s'agit d'une question de la plus haute importance pour la Suède (...) Il n'y a aucune raison pour que le parlement turc ou le parlement hongrois retardent encore les choses", a-t-il déclaré. Ankara reproche à la Suède d'abriter des membres de ce qu'il considère comme des groupes terroristes, ce que nie Stockholm, et a demandé leur extradition avant de ratifier sa candidature. La Hongrie bloque aussi cette candidature à la suite de critiques sur le respect des valeurs démocratiques par son Premier ministre Viktor Orban. Des diplomates de l'Otan ont dit s'attendre à ce que la Hongrie donne son feu vert une fois que la Turquie aura levé son veto - ce qui, selon eux, pourrait intervenir après les élections présidentielle et législatives de mai. Jens Stoltenberg a fait part de son optimisme sur le fait que la Suède deviendra un membre de l'Otan. "C'est une priorité pour l'Otan, pour moi, de garantir que cela arrive aussi tôt que possible", a-t-il dit. (Reportage Anne Kauranen et Tom Little à Helsinki, Andrew Gray à Bruxelles; version française Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)