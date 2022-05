La Finlande et la Suède soumettent leur demande d'adhésion à l'Otan

BRUXELLES (Reuters) -La Finlande et la Suède ont formellement transmis mercredi leur demande d'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), une demande motivée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cette démarche des deux pays nordiques, restés neutre en matière d'alliance militaire tout au long de la Guerre froide, marque un changement radical dans l'architecture sécuritaire de l'Europe.

"C'est un moment historique que nous devons saisir", a déclaré Jens Stoltenberg, le Secrétaire général de l'Otan, lors d'une courte cérémonie en présence des représentants de la Finlande et de la Suède auprès de l'Alliance.

"J'accueille chaleureusement les demandes d'adhésion à l'Otan de la Finlande et de la Suède. Vous êtes nos partenaires les plus proches et votre adhésion à l'Otan renforcera notre sécurité commune", a-t-il ajouté.

La ratification de cette demande d'adhésion par les parlements des 30 pays membres de l'Alliance devrait prendre jusqu'à un an, selon des diplomates.

La Turquie, membre de l'Otan, a surpris ses partenaires la semaine dernière en annonçant qu'Ankara ne pouvait pas soutenir une adhésion des deux pays.

Cette opposition risque compromettre l'élargissement de l'Alliance atlantique qui ne peut se faire qu'à l'unanimité.

"Nous sommes déterminés à surmonter tous les problèmes et à parvenir à des décisions rapides", a encore dit Jens Stoltenberg, soulignant que tous les autres membres de l'Alliance soutenaient ces demandes d'adhésion.

