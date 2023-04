La Finlande deviendra membre de l'Otan mardi

HELSINKI, 3 avril (Reuters) - La Finlande deviendra officiellement membre de l'Otan mardi, a annoncé lundi la présidence finlandaise. L'adhésion à l'Alliance transatlantique du pays scandinave qui partage une longue frontière avec la Russie a été ratifiée par l'ensemble des Etats membres. La Turquie et la Hongrie n'ont en revanche toujours pas approuvé la demande d'adhésion de la Suède, formulée au même moment. L'entrée de la Finlande dans l'Otan renforcera aussi la sécurité de la Suède, a cependant estimé lundi le secrétaire général de l'Alliance, le Norvégien Jens Stoltenberg. (Rédigé par Terje Solsvik, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)