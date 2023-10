La Finlande contacte Chine et Russie au sujet de l'enquête sur le gazoduc de la mer Baltique

HELSINKI, 20 octobre (Reuters) - Le ministère finlandais des Affaires étrangères a déclaré vendredi avoir contacté la Chine et la Russie par voie diplomatique au sujet de l'enquête sur les dommages causés à un gazoduc et à un câble de télécommunications dans la mer Baltique. Tôt dans la journée du 8 octobre, un gazoduc et un câble de télécommunications reliant la Finlande et l'Estonie ont été rompus, ce qui, selon les enquêteurs finlandais, pourrait être le résultat d'un sabotage délibéré. Dans une déclaration auprès de Reuters vendredi, le ministère finlandais des Affaires étrangères indique avoir contacté la Chine afin d'obtenir de l'aide pour entrer en contact avec le navire NewNew Polar Bear, cité comme sujet de l'enquête par la police finlandaise. En ce qui concerne la Russie, la Finlande a contacté le ministère russe des Affaires étrangères, soulignant "la gravité de l'affaire", et indiquant qu'une enquête avait été lancée. (Reportage Anna Kauranen, rédaction Terje Solsvik, version française Victor Goury-Laffont)