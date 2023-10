La Finlande a terminé l'évaluation des dommages sur le gazoduc en mer Baltique

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La police finlandaise a déclaré jeudi avoir terminé l'évaluation des dommages causés à un gazoduc sous-marin entre la Finlande et l'Estonie. Le gazoduc Balticconnector reliant la Finlande et l'Estonie a été endommagé au début du mois, interrompant le flux de gaz entre les deux pays jusqu'en avril au moins. Selon les autorités, il pourrait s'agir d'un acte délibéré de sabotage. La police a déclaré dans un communiqué que les échantillons prélevés sur le site en coopération avec les forces armées et les garde-côtes finlandais allaient maintenant être analysés. "Bien que l'enquête sur les dommages subis par le gazoduc soit terminée, les investigations et la présence des autorités se poursuivent dans la zone", a déclaré le Bureau national d'enquête finlandais. "Par la suite, la zone entourant les dommages sera largement examinée", ont-ils ajouté. Par ailleurs, l'Estonie réalise une enquête sur des dommages causés à un câble de télécommunication reliant Tallinn et Helsinki, et qui a eu lieu au même moment. L'Etat a également déclaré jeudi qu'il examinerait les dommages causés à un autre câble de télécommunications, reliant le pays à la Suède. "Les circonstances autour du câble de télécommunications reliant l'Estonie à la Suède feront l'objet d'une enquête dans le cadre des procédures pénales en cours", a déclaré le porte-parole du procureur général estonien à Reuters. Le fait que le pays balte élargisse son enquête pour inclure les deux incidents montre qu'un lien potentiel est envisagé. "Nous serons également en contact avec les autorités suédoises si nécessaire", a ajouté le porte-parole. (Reportage Anna Ringstrom, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)