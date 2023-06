La Fifa a fait des déclarations trompeuses sur la neutralité carbone du mondial au Qatar, dit la Commission suisse

Crédit photo © Reuters

par John Revill ZURICH (Reuters) - La Fédération internationale de football (Fifa) a fait des déclarations trompeuses sur la neutralité climatique de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui s'est déroulée en décembre, a annoncé mercredi la Commission suisse pour la loyauté (CSL). "Dans la communication commerciale incriminée, la Fifa a parfois recouru à des assertions formulées en termes absolus, suscitant ainsi l'impression erronée et fallacieuse selon laquelle la Coupe du Monde 2022 au Qatar serait déjà "climatiquement neutre" ou "neutre en carbone" avant et pendant ce tournoi de football", indique la CSL dans un communiqué. "La CSL parvient à la conclusion qu'il n'est pas autorisé d'affirmer que les objectifs de durabilité ont été atteints tant qu'on ne dispose pas de méthodes de mesure de durabilité définitives et généralement acceptées (...) qui permettraient de garantir leur mise en oeuvre", indique également le communiqué. La commission, qui n'a aucun pouvoir coercitif, a confirmé cinq plaintes émanant de la Suisse, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas qui accusaient la Fifa, dont le siège se situe à Zurich, d'avoir fait des déclarations trompeuses en matière de neutralité carbone pour le mondial au Qatar. Des ONG, dont the Climate Alliance, ont déposé une plainte l'an dernier alors que le tournoi a nécessité la construction de stades climatisés et que des milliers de supporters avaient fait le déplacement en avion jusqu'au Qatar pour l'événement. La Fifa, qui n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire, a fait la promotion de la Coupe du Monde au Qatar comme étant la première compétition totalement neutre en carbone. (Reportage John Revill; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)