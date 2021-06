La FEVS salue la suspension des droits de douane UE-USA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) a salué mardi la décision de l'Union européenne et des Etats-Unis de suspendre pour cinq ans leurs droits de douane punitifs en lien avec le litige sur l'aéronautique et a dit attendre désormais un règlement définitif.

Dans un communiqué, la FEVS a dit accueillir "positivement" l'annonce effectuée par Bruxelles et Washington à l'issue d'un sommet dans la journée, soulignant avoir appelé depuis plusieurs mois "les parties prenantes, et plus particulièrement l'Union européenne et la France, à résoudre ce contentieux" frappant "durement et injustement" le secteur.

"Nous sommes heureux que cette mobilisation ait permis d'aboutir à une solution qui donne plus de visibilité à nos professionnels", a ajouté la fédération, disant toutefois attendre que Washington et Bruxelles trouvent un "règlement définitif à ces sanctions injustes imposées au secteur des vins et spiritueux qui est totalement étranger à ce différend".

César Giron, président de la FEVS, a dit par ailleurs dans le communiqué espérer que "les autorités françaises concrétiseront les promesses d'aide à notre filière depuis plus d'un an".

(Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Sophie Louet)