La fermeture des théâtres suspendue en Belgique

BRUXELLES (Reuters) - Les théâtres et autres lieux de culture belges ont obtenu mardi une première victoire devant les tribunaux afin de rouvrir leurs portes après que le gouvernement a ordonné la semaine dernière leur fermeture dans le cadre de mesures destinées à contrer la rapide propagation du variant Omicron du coronavirus.

Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative du pays, a décrit comme "disproportionnée" la décision gouvernementale, annoncée mercredi dernier et ayant pris effet dimanche, et a suspendu son application.

Une décision finale reste à entériner.

Si la propagation du variant Omicron nécessite des restrictions supplémentaires, le gouvernement a tout de même la charge de démontrer la nécessité d'une mesure sur le plan de la santé publique, a écrit le Conseil d'Etat.

Les cinémas et des lieux de divertissement comme les salles de bowling et les boîtes de nuit ne sont pas inclus dans la décision, qui concerne uniquement les établissements de culture - sans que ceux-ci soient précisément listés.

En plus de la fermeture des cinémas et théâtres, le gouvernement du Premier ministre Alexander De Croo a annoncé la semaine dernière que les événements sportifs se dérouleraient à huis clos, tandis que les bars, restaurants et salles de sport pourraient continuer à opérer de la même manière.

(Reportage Philip Blenkinsop; version française Jean Terzian)