La Fed vigilante à l'égard d'une politique "trop restrictive" (minutes)

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - Les responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont semblé davantage convaincus le mois dernier que l'inflation était passée sous contrôle, notant des risques moins élevés, et affiché leur préoccupation sur les dégâts économiques éventuels d'une politique monétaire "excessivement restrictive". Par conséquent, indique le compte-rendu de la réunion de décembre de la banque centrale américaine, publié mercredi, "presque tous les participants ont indiqué (...) qu'un objectif de taux d'intérêt moins élevé serait approprié d'ici la fin 2024". Un "certain nombre de participants" ont mis en exergue l'incertitude persistante sur la durée du maintien d'une politique très stricte, du fait des progrès réalisés dans la lutte face à l'inflation dans le cadre du cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022, est-il écrit dans les "minutes". A l'issue de sa réunion des 12-13 décembre, la Fed a comme attendu maintenu inchangés ses taux d'intérêt, indiquant dans son communiqué que le cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin et signalant une baisse des taux lors de l'année qui s'ouvre. Illustration des progrès réalisés par l'institution pour contrôler la flambée des prix, les responsables de la Fed n'ont pas qualifié l'inflation d'"inacceptablement élevée" - une première depuis juin 2022. Depuis la réunion de décembre de la banque centrale américaine, les marchés ont commencé à miser sur une baisse des taux dès le mois de mars, sur fond d'optimisme accru à Wall Street où les principaux indices ont terminé l'année écoulée en nette hausse. "Rien dans les 'minutes' ne nous dissuade de penser que la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt à partir du mois de mars", a commenté Paul Ashworth, analyste en chef chez Capital Economics. Le compte-rendu de la réunion de décembre ne donne toutefois aucune précision sur le calendrier envisagé par la Fed. Les responsables de la banque centrale ont noté "un degré inhabituellement élevé d'incertitude" concernant l'horizon économique, est-il noté, des hausses de taux supplémentaires n'étant pas exclues. Les participants à la réunion ont "souligné (...) qu'il serait approprié que la politique reste restrictive pendant quelque temps, jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière claire vers l'objectif" de 2% de la Fed. (Reportage Howard Schneider, Ann Saphir et Lindsay Dunsmuir; version française Jean Terzian)