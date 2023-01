La Fed veut de la flexibilité sur les taux face à l'inflation ("minutes")

par Howard Schneider

WASHINGTON, 4 janvier (Reuters) - Tous les responsables de la Réserve fédérale (Fed) sont convenus lors de la réunion de politique monétaire de décembre que la banque centrale américaine devait ralentir le rythme de ses hausses agressives des taux, pour continuer à augmenter les coûts d'emprunt afin d'endiguer l'inflation, mais dans une démarche réduisant les risques pour l'économie.

Publié mercredi, le compte-rendu de la réunion des 13-14 décembre montre que les responsables de la Fed ont toujours pour objectif premier de contrôler les hausses des prix qui menacent d'atteindre un niveau plus élevé qu'anticipé.

Les "minutes" indiquent aussi qu'ils se préoccupent de toute "perception erronée" que pourraient avoir les marchés financiers de l'engagement de la Fed à lutter contre l'inflation.

D'après ses responsables, la banque centrale américaine est parvenue au fil de l'année écoulée à obtenir des "progrès significatifs" en relevant suffisamment les taux pour contrôler l'inflation.

Par conséquent, désormais, dit le document, la Fed doit trouver un équilibre entre la lutte contre la flambée des prix et les risques de ralentir l'économie américaine à un point qui pourrait engendrer le "plus lourd fardeau" pour les groupes les plus vulnérables, avec un chômage plus élevé que nécessaire.

"La plupart des participants ont insisté sur la nécessité de garder de la flexibilité et des options en orientant la politique vers une position plus restrictive", est-il écrit dans les "minutes", laissant suggérer que la Fed pourrait revenir ce mois-ci à une hausse des taux de 25 points de base, contre 50 points en décembre et 75 points les quatre mois précédents. (Reportage Howard Schneider, avec Ann Saphir; version française Jean Terzian)