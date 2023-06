La Fed tient à l'oeil le secteur bancaire, dit Powell

par Jesús Aguado et David Latona MADRID (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) continue de surveiller "très attentivement" la situation du secteur bancaire afin de corriger certaines vulnérabilités éventuelles, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial, a déclaré jeudi son président Jerome Powell. "Nous sommes très réticents à dire" si les turbulences dans le secteur sont derrière nous, a déclaré Jerome Powell lors d'une conférence à Madrid de la Banque d'Espagne sur la stabilité financière. "Notre travail est de nous inquiéter". Le patron de la Fed a admis que le secteur bancaire présentait encore des fragilités en matière de financement, comme l'ont illustré en mars les retraits massifs de dépôts auprès notamment de Silicon Valley Bank, désormais en faillite. Avec la rapide remontée des taux aux Etats-Unis, SVB et deux autres banques ont subi d'importantes pertes non réalisées sur les bons du Trésor qu'elles détenaient, ce qui a effrayé les déposants non assurés. Jerome Powell a déclaré que le capital des banques était globalement "solide et la liquidité très, très élevée", comme l'ont montré mercredi les résultats concluants des tests de résistance des principaux établissements américains. En ce qui concerne l'immobilier commercial, il a indiqué que "le travail à domicile a changé la donne". A l'issue de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, Jerome Powell avait expliqué que les prêts immobiliers commerciaux restaient sous pression, mais qu'il était peu probable qu'ils menacent le système financier dans son ensemble. Les crédits pour des actifs commerciaux inquiètent certaines banques en raison de la chute des prix des biens et du risque de défaut de paiement des débiteurs. Selon Citigroup, les petites banques détiennent 70% des prêts du marché de l'immobilier commercial. Plus de 1.400 milliards de dollars de prêts dans le secteur arriveront à échéance d'ici 2027 aux Etats-Unis, dont 270 milliards cette année, selon le fournisseur de données immobilières Trepp. (version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)