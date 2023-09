La Fed table sur une nouvelle hausse de taux d'ici fin 2023

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, citant une inflation toujours importante. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. Les projections économiques publiées avec la décision de politique monétaire montrent que les membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine tablent sur une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici fin 2023. Les responsables de la Fed prévoient désormais que l'indice PCE des prix à la consommation atteindra une croissance de 3,3% sur un an fin 2023, contre une prévision de 3,2% en juin, et qu'il tombera à 2,5% fin 2024, contre 2,5% selon l'estimation préalable. L'inflation atteindrait 2,2% d'ici à la fin de 2025, avant d'atteindre sa cible de 2,0% en 2026. Les responsables de la Fed prévoient également une baisse du taux directeur à 3,9% d'ici à la fin de 2025, contre 3,4% auparavant, et à 2,9% d'ici à la fin de 2026. Dans l'ensemble, les projections suggèrent une confiance croissante dans le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, dans lequel l'inflation ralentit sans chute brutale de la croissance ou rebond important du chômage. Les prévisions anticipent une croissance du produit intérieur brut (PIB) américain de 2,1% cette année, contre une prévision de 1,0% en juin, et une croissance de 1,5% l'année prochaine. Le taux de chômage, qui est actuellement à 3,8%, devrait culminer à 4,1% en 2024 et se maintenir à ce niveau en 2025, contre un taux 4,5% attendu en juin. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT. (Reportage Howard Schneider; version française Corentin Chappron, édité par Jean Terzian)