La Fed relève ses taux et... ouvre la porte à d'autres hausses

par Howard Schneider et Michael S. Derby WASHINGTON, 27 juillet (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, annoncé mercredi le relèvement de l'objectif des taux des fonds fédraux à son niveau le plus élevé depuis 16 ans, citant une inflation toujours importante, tout en laissant la porte entrouverte à d'autres augmentations du coût du crédit. La décision de porter les taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, onzième hausse en douze réunions de politique monétaire depuis mars 2022, a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de deux jours. "Le FOMC (Federal Open Market Committee) continuera d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire", écrit la Fed, reprenant presque mot pour mot les conclusions de la réunion de juin où une pause sur les taux avait été décidée. Comme elle l'avait indiqué en juin, la Fed a déclaré mercredi qu'elle surveillerait les données entrantes et étudierait l'impact de ses hausses de taux sur l'économie "afin de déterminer l'ampleur d'un nouveau durcissement de la politique monétaire qui pourrait être approprié" pour atteindre son objectif d'inflation de 2%. Même si les données sur l'inflation depuis la réunion de juin ont été plus faibles que prévu, les responsables de la Fed refusent pour le moment de changer d'avis tant que la baisse des prix n'aura pas montré des signes plus marqués. "Les prévisions restent inchangées, le comité laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux si l'inflation ne continue pas à baisser", a commenté Kathy Bostjancic, chef économiste chez Nationwide. "Nous pensons que la Fed en a probablement fini avec les hausses de taux pour ce cycle, car la poursuite de la baisse de l'inflation conduira passivement à un resserrement de la politique, la Fed maintenant le taux nominal des fonds fédéraux à un niveau stable jusqu'en 2024", a-t-elle ajouté. UNE CROISSANCE "MODÉRÉE" Sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix ans a légèrement reculé puis a retrouvé son niveau d'avant les annonces de la Fed. Le dix ans a fini en baisse d'environ cinq points de base, à 3,8668%, et le deux ans en repli de plus six points, à 4,8495%. Les contrats à terme, eux, montraient peu de changement sur la trajectoire des hausses de taux de la Fed pour le reste de l'année, la probabilité d'un nouveau relèvement en septembre étant jugée faible. A Wall Street, l'indice Dow Jones a fini sur un gain de 0,23%, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, a reculé de 0,01% et le Nasdaq Composite a cédé 0,12%. Les principales mesures de l'inflation montrent que la hausse des prix reste plus de deux fois supérieure à l'objectif de la Fed, tandis que les indicateurs économiques, notamment le marché du travail avec un taux de chômage de 3,6%, continuent de dépasser les attentes, malgré une remontée rapide et forte des taux d'intérêt. Les gains en matière d'emplois restent "robustes", note la Fed, considérant que l'économie progresse désormais à un rythme "modéré", ce qui constitue une légère amélioration par rapport au rythme "modeste" constaté lors de la réunion de juin. Selon les prévisions des économistes interrogés par Reuters, la croissance de l'économie américaine au deuxième trimestre devrait ressortir officiellement jeudi en hausse de 1,8% en rythme annualisé. LA FED LIMITÉE DANS SES PROJECTIONS SUR LES TAUX La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed étant prévue en septembre, soit dans environ huit semaines, un délai inhabituel, une poursuite de la modération de l'inflation pourrait faire de la hausse des taux décidée ce mercredi la dernière d'un processus entamé en mars 2022. S'exprimant après le communiqué de la Fed, le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a cependant déclaré que l'institution ne pouvait pas fournir beaucoup d'éléments sur les futures décisions en matière de taux, en raison de perspectives incertaines sur la politique monétaire. "Il est certainement possible que nous augmentions le taux des fonds fédéraux lors de la réunion de septembre si les données le justifient, et il est également possible que nous choisissions de rester stables lors de cette réunion", a-t-il déclaré. Il a en revanche exclu une baisse des taux d'intérêt cette année. "Nous serons prêts à réduire les taux lorsque nous serons à l'aise, et ce ne sera pas cette année", a-t-il dit. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)