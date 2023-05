La Fed pourrait encore augmenter ses taux d'un demi-point cette année, dit Bullard

La Fed pourrait encore augmenter ses taux d'un demi-point cette année, dit Bullard













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine pourrait être contrainte d'augmenter encore ses taux d'intérêt de 50 points de base cette année, a déclaré lundi James Bullard, le président de l'antenne de Saint-Louis. "Le risque concernant l'inflation est qu'elle ne se retourne pas et ne revienne pas à un niveau bas", a-t-il dit lors d'un discours devant l'American Gas Association. "Avec un marché du travail aussi bon, c'est le moment idéal pour mettre ce problème derrière nous et ne pas revivre (la situation) des années 1970", a-t-il ajouté. Après la hausse des taux de 25 points de base, décidée au début du mois, la banque centrale américaine avait laissé entrevoir une pause dans la remontée du coût du crédit. Les déclarations de James Bullard donnent à penser qu'un statu quo en juin ne présagerait pas d'un arrêt complet de l'actuel cycle de resserrement monétaire. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré vendredi que la nécessité pour la banque centrale de relever davantage ses taux d'intérêt n'était pas évidente, alors que l'impact des hausses précédentes et du resserrement des conditions de crédit reste incertain. S'exprimant sur CNBC, Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, a dit pour sa part lundi qu'il hésiterait entre un relèvement des taux et une pause le mois prochain. Il a ajouté que l'inflation dans les services restait persistante et qu'il faudrait peut-être remonter les taux des fonds fédéraux au-delà de 6% pour ramener l'inflation vers l'objectif de 2% de la Fed. "L'important pour moi est de faire comprendre que nous n'en avons pas terminé (avec la hausse des taux) (...) si nous sautons le mois juin", a-t-il ajouté. Depuis mars 2022, la Fed a relevé ses taux lors de chacune de ses réunions de politique monétaire, portant le taux des "fed funds" à 5,00%-5,25%. (Reportage Howard Schneider et Dan Burns; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)