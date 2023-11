La Fed pourrait devoir faire plus pour ramener l'inflation à l'objectif, dit Kashkari

7 novembre (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) pourrait devoir faire davantage pour ramener l'inflation à son objectif de 2%, après la publication de nombreux indicateurs meilleurs qu'attendus, a déclaré mardi Neel Kashkari, président de la Réserve fédérale de Minneapolis. "L'activité demeure forte, et je me demande si la politique monétaire est aussi restrictive que ce que nous nous imaginons", a déclaré Neel Kashkari lors d'une interview accordée à Bloomberg Television. "Si l'inflation repartait à la hausse et que l'économie réelle demeurait forte, cela m'indiquerait qu'il faudrait faire plus". Le banquier centrale a ajouté ne pas voir beaucoup d'indications d'un ralentissement de l'économie. La semaine dernière, la Fed a maintenu la fourchette de ses fonds fédéraux entre 5,25% et 5,5%, mais a indiqué qu'elle pourrait augmenter davantage les coûts d'emprunt pour ramener l'inflation au taux cible. Lundi, Neel Kashkari avait déjà estimé que la Fed avait encore des efforts à faire pour maîtriser les pressions sur les prix. (Rédigé par Lindsay Dunsmuir, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)