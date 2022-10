La Fed pourrait commencer à débattre du rythme de hausse de taux

par Howard Schneider

WASHINGTON, 24 octobre (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed), qui devrait opter lors de sa réunion de novembre pour une nouvelle forte hausse de ses taux, pourrait s'orienter vers un débat sur un ralentissement du rythme de son resserrement monétaire.

La banque centrale américaine est susceptible d'envoyer un message en ce sens à l'issue de sa réunion des 1er et 2 novembre alors que certains de ses membres mettent en balance les risques croissants pour la croissance économique et l'absence de réels progrès dans le contrôle de l'inflation.

"Ce débat sur la direction exacte à prendre et sur la nécessité de dépendre davantage des données va s'intensifier au cours de la dernière partie de l'année", a déclaré James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, dans une interview accordée à Reuters il y a dix jours.

Si la présidente de l'antenne de San Francisco, Mary Daly, a reconnu vendredi que l'inflation élevée rendait "très difficile" une pause dans les hausses de taux, elle a estimé que "le moment est venu de commencer" à débattre d'un ralentissement.

Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed relève la semaine prochaine l'objectif de taux des fonds fédéraux de trois quarts de points pour la quatrième fois consécutive, le portant entre 3,75% et 4,00%.

Bien que le cycle de resserrement monétaire ne soit pas encore terminé, les responsables estiment qu'ils sont peut-être proches du stade où les hausses de taux qui suivront peuvent être moins importantes, afin de dresser un premier bilan de leur politique restrictive.

La vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a fait il y a deux semaine l'inventaire des raisons d'être prudent dans le resserrement monétaire, sans appeler ouvertement à un ralentissement ou à une pause.

Charles Evans, le président de la Fed régionale de Chicago, a de son côté mis en garde contre les risques "non linéaires" considérables pour l'économie si le taux des fonds fédéraux est relevé bien au-delà du niveau de 4,6% que les membres du comité ont projeté en moyenne d'atteindre fin 2023.

Jusqu'à présent, les données sur l'inflation ont offert peu de motif de soulagement. L'indice des prix à la consommation a augmenté en septembre de 8,2% sur un an et les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué de s'intensifier.

La croissance de l'emploi reste forte, avec un nombre d'offres encore trop élevé par rapport au nombre de demandeurs d'emploi.

Pourtant, même certaines des voix de la Fed parmi les plus "faucons" semblent prêtes à laisser à l'économie le temps d'intégrer le resserrement monétaire en cours.

L'inflation, reconnaissent les responsables de la Fed, est devenue plus large et tenace qu'attendu, et son fléchissement risque d'être lent.

Mais ils reconnaissent également que l'impact complet des hausses de taux pourrait ne pas se faire clairement sentir avant des mois.

Pour le moment, les prix des véhicules, qui ont alimenté la poussée inflationniste au début de la pandémie, sont en train de baisser et les patrons de l'industrie s'attendent à ce qu'il en soit de même. Les données mensuelles montrent que les loyers reculent et que l'industrie du logement ralentit rapidement alors que le taux moyen d'un prêt hypothécaire fixe sur 30 ans approche les 7%.

Les projections économiques de septembre montrent toutefois que 17 responsables de la Fed sur 19 estiment que les risques inflationnistes sont orientés à la hausse.

Ainsi, même s'ils seraient prêts à lever le pied sur l'ampleur de la remontée des taux, les membres de la Fed ne voudront pas que cela soit assimilé à un véritable "pivot" dans la politique de l'institution ou à un assouplissement de leur position sur l'inflation.

Même les responsables plus accommodants comme Charles Evans conviennent que la politique monétaire doit atteindre un niveau plus restrictif et y rester jusqu'à ce que l'inflation soit brisée.

D'autres sont d'avis que même si la Fed ralentit ses hausses de taux à un demi-point de pourcentage dès décembre, le resserrement monétaire reste rapide par rapport aux standards et pourrait rapidement pousser l'objectif des "fed funds" à 5% ou plus.

"Comment se retirer sans donner aux observateurs, aux marchés financiers, une mauvaise impression ?", a déclaré Charles Evans. "Je pense que cela met l'accent sur le fait d'expliquer où nous pensons être, ce que nous attendons de l'inflation (...) C'est une discussion difficile."

(Reportage Howard Schneider; avec Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)