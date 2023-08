La Fed "pourrait commencer à baisser ses taux l'an prochain" dit Williams

(Reuters) - Les taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) pourraient commencer à baisser l'an prochain, a déclaré lundi le président de l'antenne de New York, John C. Williams, au New York Times. Le banquier central n'exclut pas la possibilité d'une baisse des taux au début 2024, en fonction des indicateurs économiques, soulignant que l'inflation recule comme escompté. John C. Williams dit s'attendre à ce que le chômage augmente légèrement avec le ralentissement de l'économie. L'économie américaine a créé moins d'emplois qu'attendu en juillet, mais la croissance des salaires et le recul du taux de chômage indiquent que les conditions du marché du travail restent tendues. Les investisseurs surveilleront jeudi la statistique des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de juillet. Un ralentissement de l'inflation dite "core" est attendu, à 4,7% en rythme annuel contre 4,8% en juin. (Reportage Akanksha Khushi à Bangalore; version française Blandine Hénault)