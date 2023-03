La Fed opte pour une hausse de taux d'un quart de point

La Fed opte pour une hausse de taux d'un quart de point













par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON, 22 mars (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi une hausse d'un quart de point de son principal taux d'intérêt directeur mais a laissé entendre qu'elle était sur le point d'interrompre son cycle de relèvement des taux face aux tensions récentes sur les marchés financiers. L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire américaine, est ainsi porté à 4,75%-5,00%. Les nouvelles projections de la banque centrale des Etats-Unis montrent que dix membres sur 18 du comité de politique monétaire (FOMC) s'attendent à ce que les taux augmentent encore d'un quart de point de pourcentage d'ici la fin de l'année, ce qui est identique aux perspectives annoncées en décembre. Dans un changement notable, le communiqué du comité ne mentionne plus que de nouvelles hausses de taux seront appropriées. Au lieu de cela, le comité note qu'"un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié", ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une dernière hausse d'un quart de point de pourcentage cette année. Le président de l'institution, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC lors d'une conférence de presse à partir de 18h30 GMT. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)