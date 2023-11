La Fed opte de nouveau pour le statu quo sur ses taux

WASHINGTON, 1er novembre (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% après une pause décidée lors de sa précédente réunion en septembre, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses du coût du crédit. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)