"La Fed ne peut pas fournir beaucoup d'indications sur ses taux", dit Powell

"La Fed ne peut pas fournir beaucoup d'indications sur ses taux", dit Powell













Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) devra maintenir ses taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée et est limitée dans ce qu'elle peut dire sur ses futures décisions en la matière, en raison de perspectives incertaines sur la politique monétaire, a déclaré mercredi Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine. "Nous devons rester concentrés sur notre tâche et nous pensons que nous devrons maintenir la politique à des niveaux restrictifs pendant un certain temps, et nous devons être prêts à augmenter davantage les taux si nous pensons que c'est approprié", a-t-il dit lors d'une conférence de presse ayant suivi le communiqué de politique monétaire de l'institution. "Ce n'est pas un environnement dans lequel nous voulons fournir beaucoup d'éléments sur la 'forward guidance' concernant les décisions sur les taux futurs, et si les hausses de taux de la Fed seront à nouveau déterminées par l'état des données lors des prochaines réunions", a-t-il ajouté. Selon Jerome Powell, il est possible que la banque centrale opte en septembre pour une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt ou qu'elle choisisse le statu quo. "Il est certainement possible que nous augmentions le taux des fonds fédéraux lors de la réunion de septembre si les données le justifient, et il est également possible que nous choisissions de rester stables lors de cette réunion", a-t-il déclaré. Jerome Powell a répété que la Fed prendrait ses décisions de politique monétaire réunion après réunion, précisant qu'un large éventail de données serait pris en compte par la banque centrale lors de ses délibérations. Il a en revanche exclu une baisse des taux d'intérêt cette année. "Nous serons prêts à réduire les taux lorsque nous serons à l'aise, et ce ne sera pas cette année", a-t-il déclaré. "Mon scénario de base est que nous pourrons faire en sorte que l'inflation revienne vers notre objectif sans le type de ralentissement vraiment important qui entraîne des niveaux élevés de pertes d'emplois", a-t-il ajouté, précisant toutefois que cela était "loin d'être assuré". Le président de la Fed a par ailleurs indiqué les équipes de la banque centrale ne prévoyaient plus de récession aux Etats-Unis, ajoutant "avoir une chance" de ramener l'inflation à son objectif sans pertes d'emplois importantes. Il a toutefois prévenu qu'il restait "beaucoup à faire" pour assister à un atterrissage en douceur de l'économie. "Le personnel (de la Fed) a maintenu sa prévision d'un ralentissement notable de la croissance à compter de la fin de l'année dans ses perspectives, mais au regard de la récente résistance de l'économie, le personnel ne prévoit plus de récession", a-t-il déclaré. (Reportage Michael S. Derby; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)