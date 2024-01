La Fed ne crie pas victoire face à l'inflation, temporise sur les taux

La Fed ne crie pas victoire face à l'inflation, temporise sur les taux













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la quatrième fois consécutive, tout en indiquant avoir besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. "Les risques sur nos objectifs sont désormais plus symétriques", a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, au cours d'une conférence de presse. La croissance est forte, et son ralentissement n'est désormais plus jugée nécessaire pour que l'inflation retourne à son objectif de 2%. L'activité économique "s'est développée à un rythme soutenu", a indiqué la Fed dans son communiqué. Les créations d'emplois "sont fortes et le taux de chômage est resté bas". Pour autant, la Fed a déclaré que davantage de données étaient indispensables pour s'assurer que la dynamique des prix était bien en ralentissement. "Nous sommes confiants dans le ralentissement de l'inflation mais attendons davantage de données pour nous assurer que ce que nous voyons est le bon signal", a insisté Jerome Powell. "Nous ne crions pas victoire". "D'après notre réunion d'aujourd'hui, je ne pense pas que nous aurons assez de certitudes sur l'inflation pour baisser les taux en mars", a ajouté le président de la Fed. Jerome Powell a toutefois souligné que les taux de la banque centrale étaient probablement à leur pic. Les marchés monétaires, dont les anticipations sont volatiles, ont abaissé la probabilité d'une baisse de taux en mars à environ 36% après les remarques du gouverneur. Le resserrement quantitatif "se passe très bien" et "nous arrivons au moment où des questions commencent à se poser" sur la fin du processus, a par ailleurs déclaré Jerome Powell. Les membres du conseil des gouverneurs de la Fed ont commencé à discuter de cette question au cours de la réunion et en parleront davantage en mars, a-t-il fait savoir. (Reportage Howard Schneider; version française Corentin Chappron, édité par Jean Terzian)