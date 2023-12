La Fed maintient ses taux inchangés et parie sur un aterrissage en douceur en 2024

La Fed maintient ses taux inchangés et parie sur un aterrissage en douceur en 2024













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. Dans la déclaration de politique monétaire, les membres du conseil des gouverneurs ont souligné que l'inflation "(avait) diminué au cours de l'année écoulée" et ont déclaré qu'ils surveilleraient l'activité pour voir si "d'autres" hausses de taux étaient nécessaires - ce qui implique qu'après des mois de resserrement monétaire, il ne sera peut-être pas nécessaire d'augmenter de nouveau les taux. En effet, 17 des 19 responsables de la Fed prévoient que le taux directeur sera sous son niveau actuel fin 2024, la projection médiane montrant que le taux baissera de trois quarts de point de pourcentage par rapport à l'objectif actuel de 5,25% à 5,50%. Aucun responsable ne prévoit une hausse des taux d'ici la fin de l'année prochaine. Les projections actualisées et la nouvelle déclaration marquent un changement de ton notable pour la banque centrale, qui se refusait jusqu'ici à saluer les progrès de sa lutte contre l'inflation. L'inflation est estimée à 2,8% pour fin 2023 et à 2,4% pour la fin 2024, proche de l'objectif de 2% de la Fed. Le taux de chômage passerait de 3,7% actuellement à 4,1%, une projection identique à celle de septembre, tandis que la croissance économique devrait ralentir, passant de 2,6% cette année à 1,4% pour 2024. Dans l'ensemble, les projections économiques se rapprochent d'un scénario d'"atterrissage en douceur", le scénario principal des banquiers centraux américains qui espèrent que l'inflation continuera de ralentir sans entraîner de récession ni de hausse brutale du chômage. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter cette décision et les prévisions économiques trimestrielles, publiées à cette occasion, au cours d'une conférence de presse prévue à 19h30 GMT. (Rédigé par Howard Schneider, Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)