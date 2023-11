La Fed laisse ses taux inchangés mais souligne la force de l'économie

(Actualisé avec précisions et contexte) WASHINGTON, 1er novembre (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% après une pause décidée lors de sa précédente réunion en septembre, tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses du coût du crédit. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. La Fed a souligné dans son communiqué la force surprenante de l'économie, tout en notant les conditions financières plus strictes auxquelles sont confrontées les entreprises et les ménages américains. "L'activité économique s'est développée à un rythme soutenu au troisième trimestre", écrit la Fed, alors que des données récentes montrent que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté sur la période juillet-septembre de 4,9% en rythme annuel. La Fed a également décrit le marché de l'emploi comme toujours "fort" et l'inflation toujours "élevée", indiquant qu'elle continuait d'étudier "l'ampleur d'un raffermissement supplémentaire de la politique qui pourrait être appropriée pour ramener l'inflation à 2%". Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)