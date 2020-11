La Fed laisse sa politique inchangée face aux incertitudes

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider et Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a laissé jeudi sa politique monétaire inchangée et réaffirmé qu'elle ferait le nécessaire dans les prochains mois pour soutenir l'économie américaine, menacée par les retombées de la pandémie de coronavirus mais aussi désormais par les incertitudes liées à l'élection présidentielle.

Si le démocrate Joe Biden semblait bien parti jeudi pour l'emporter face à Donald Trump, le dépouillement était loin d'être achevé dans plusieurs Etats clés.

La banque centrale n'évoque pas le scrutin dans le communiqué de politique monétaire publié à l'issue de deux jours de débat mais son président, Jerome Powell, pourrait répondre à des questions sur les enjeux de l'élection lors de la conférence de presse prévue à 19h30 GMT.

"L'activité économique et l'emploi ont poursuivi leur reprise mais restent bien inférieurs à leur niveau du début de l'année", constate le Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine, dans ce communiqué adopté à l'unanimité.

L'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") reste fixé entre zéro et 0,25%, son plus bas niveau historique, un statu quo sur lequel tablaient tous les économistes et analystes interrogés par Reuters.

"La pandémie de COVID-19 est la cause d'énormes difficultés humaines et économiques dans tous les Etats-Unis et dans le monde entier", ajoute le FOMC.

Reprenant mot pour mot un discours déjà présent dans le communiqué publié en septembre, le FOMC assure que la Fed est disposée à utiliser "l'ensemble des instruments dont elle dispose si nécessaire" pour soutenir l'économie et à maintenir des taux quasi nuls tant que le marché du travail n'aura pas retrouvé son niveau "maximal" et que l'inflation ne sera pas en passe de dépasser pendant "un certain temps" son objectif de 2%.

Parallèlement, la Fed continuera d'acheter "au moins" 120 milliards de dollars par mois d'obligations du Trésor et d'utiliser tous les autres instruments et programmes déployés depuis le début de la crise.

Les marchés financiers n'ont pratiquement pas réagi à ces annonces sans surprise; vers 19h15 GMT, l'indice Standard & Poor's 500 gagnait 2,21% tandis que le dollar restait orienté en nette baisse.

La Fed pourrait devoir prendre de nouvelles mesures au cours des mois à venir en fonction de l'évolution de la conjoncture économique aux Etats-Unis.

Ses annonces interviennent à la veille de la publication des statistiques mensuelles du marché du travail, qui devraient confirmer que la reprise de l'emploi continue de ralentir. Le consensus Reuters table en effet sur 600.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier, alors que la moyenne de cet indicateur sur la période mai-septembre est de 2,2 millions.

Fin septembre, le nombre d'Américains ayant un emploi était inférieur de 12 millions environ au niveau qu'il aurait atteint si l'économie avait maintenu le rythme de croissance enregistré jusqu'en mars.

(Howard Schneider et Ann Saphir, version française Marc Angrand)