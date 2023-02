La Fed freine la remontée de ses taux, mais prévoit toujours de futures hausses

par Howard Schneider et Ann Saphir WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi son taux d'intérêt d'un quart de point, tout en laissant clairement entendre que de nouvelles hausses des coûts du crédit étaient à prévoir pour freiner la hausse des prix. "L'inflation a quelque peu ralenti mais reste élevée", a déclaré la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de politique monétaire de deux jours, dans lequel la Fed reconnaît explicitement les progrès réalisés pour faire refluer les prix. Elle a néanmoins souligné que l'économie américaine jouissait d'une "croissance modeste", de solides créations de postes et que ses responsables restaient "très attentifs aux risques d'inflation". La Réserve fédérale prévoit ainsi que de nouveaux relèvements seront appropriés afin de parvenir à une orientation suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Son président, Jerome Powell, a souligné que les récents progrès en matière d'inflation, bien que "gratifiants", n'étaient pas encore suffisants pour mettre fin à la remontée des taux. "Nous aurons besoin de beaucoup plus de preuves" d'une désinflation pour être certains que l'objectif se rapproche, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Toutefois, Jerome Powell a estimé qu'il était possible de revenir à une inflation de 2% sans connaître un ralentissement marqué de l'économie, et que la Fed pourrait n'être qu'à deux-trois hausses de taux supplémentaires du niveau qu'elle juge suffisamment restrictif. SOULAGEMENT À WALL STREET, LE DOLLAR CHUTE L'objectif de taux des fonds fédéraux est porté ce mercredi à 4,50%-4,75%, son plus haut niveau depuis novembre 2007, une décision largement anticipée par les investisseurs et signalée par les responsables de la Fed en amont de la réunion. En conservant l'engagement en faveur de futures hausses de taux, la banque centrale américaine a repoussé les anticipations des investisseurs concernant la fin prochaine du cycle actuel, en dépit de la modération régulière de l'inflation depuis plusieurs mois. Le communiqué de la Fed indique que les hausses à venir se feraient par paliers d'un quart de point et qu'elles tiendraient compte de l'impact économique des mesures prises jusqu'à présent. L'institution espère pouvoir continuer à faire reculer l'inflation jusqu'à 2% sans déclencher une profonde récession ni provoquer une hausse considérable du chômage aux Etats-Unis, dont le taux est actuellement de 3,5%. Sur les marchés, les rendements des bons du Trésor américain ont creusé leurs pertes lors du discours de Powell et, vers 20h51 GMT, celui des titres à dix ans cédait 13 points, sous 3,4%. À Wall Street, les indices sont passés dans le vert, le Standard & Poor's 500 gagnant 1,07%, au plus haut depuis août, tandis que le dollar, en baisse de 1% face à un panier de devises, évoluait au plus bas depuis avril. "(Jerome) Powell a confirmé que la banque centrale relèvera les taux (au moins) deux fois de plus, mais le fait qu'il ait reconnu que 'le processus de désinflation a commencé' a renforcé la confiance des traders sur le fait qu'il s'agira des deux dernières hausses du cycle", a déclaré Matthew Weller, de Forex.com. (Reportage Howard Schneider et Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)