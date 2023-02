La Fed freine la remontée de ses taux, mais prévoit toujours de futures hausses

WASHINGTON, 1er février (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi son taux d'intérêt d'un quart de point, tout en laissant clairement entendre que de nouvelles hausses des coûts du crédit étaient à prévoir pour freiner l'inflation. L'objectif de taux des fonds fédéraux est porté à 4,50%-4,75%, son plus haut niveau depuis novembre 2007, une décision largement anticipée par les investisseurs et signalée par les responsables de la Fed en amont de deux jours de débats sur la politique monétaire. "L'inflation a quelque peu ralenti mais reste élevée", a déclaré la banque centrale américaine dans un communiqué qui reconnaît explicitement les progrès réalisés pour modérer la hausse des prix. La Fed a néanmoins souligné que l'économie américaine bénéficiait d'une "croissance modeste", de solides créations de postes et que ses responsables restaient "très attentifs aux risques d'inflation". Elle prévoit que de nouveaux relèvements seront appropriés afin de parvenir à une orientation suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. (Reportage Howard Schneider et Ann Saphir, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)