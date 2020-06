La Fed fera son travail, le Congrès doit en faire autant, dit Powell

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'économie américaine commence à sortir de sa torpeur, mais les 25 millions d'Américains qui restent à l'écart du monde du travail tandis que la pandémie se poursuit justifient une amplification du soutien à la relance, a déclaré mercredi le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant des parlementaires américains.

"A la Fed, nous devons garder le pied sur l'accélération jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir traversé cette crise et c'est bien notre intention et je pense (...) que vous pourriez vous aussi en faire davantage", a-t-il déclaré devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants.

"Ce serait un vrai sujet d'inquiétude si le Congrès faisait trop rapidement marche arrière sur le soutien qu'il apporte."

Et puisque la sortie de la récession s'annonce longue, les taux d'intérêt resteront proches de zéro pour "une période prolongée" et la Fed continuera de racheter de la dette pour maintenir le plus bas possible le coût de l'emprunt à long terme.

Mais la Fed ne peut pas être la seule à agir, a-t-il insisté, réclamant aux membres du Congrès de s'impliquer eux-aussi.

Evoquant les salariés privés d'emploi, notamment ceux des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, Jerome Powell a considéré qu'il valait mieux les aider "à conserver leurs appartements et à payer leurs factures."

"Nous devons trouver des solutions pour les soutenir et les aider à traverser cette période difficile."

(Lindsay Dunsmuir et Ann Saphir; version française Nicolas Delame)