La Fed doit poursuivre son combat face à l'inflation, dit Powell

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - Le combat de la Réserve fédérale américaine pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% a "un long chemin à parcourir", a déclaré mercredi le président de la banque centrale américaine. "L'inflation s'est quelque peu modérée depuis le milieu de l'année dernière", a dit Jerome Powell dans une allocution préparée en vue de son audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. "Les tensions inflationnistes restent élevées et le processus de retour de l'inflation à 2% est loin d'être achevé", a déclaré Jerome Powell, soulignant que même si la Fed a opté pour le statu quo lors de sa dernière réunion, "presque tous" les membres du comité s'attendent à ce que de nouvelles hausses de taux soient appropriées d'ici fin 2023. (Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)