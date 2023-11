"La Fed a encore du travail face à l'inflation", dit Kashkari

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la banque centrale américaine avait encore du travail à réaliser pour contrôler l'inflation, laissant à penser qu'il était favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la semaine dernière, la Fed a de nouveau maintenu ses taux d'intérêt inchangés et des analystes estiment qu'elle fera de même en décembre. Son patron, Jerome Powell, a indiqué qu'aucune baisse des taux n'avait été discutée, cette question "ne se posant pas" à l'heure actuelle. "L'économie prouve sa résilience en dépit des multiples hausses de taux au fil des deux années écoulées. C'est une bonne nouvelle", a déclaré Neel Kashkari dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News, ajoutant toutefois que le problème de l'inflation n'a "pas été complètement résolu". "Nous avons encore du travail qui nous attend", a-t-il dit, alors que l'inflation est encore éloignée de l'objectif de 2% de la banque centrale américaine. De nombreux acteurs du marché estiment toutefois que la Fed a bouclé le cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022, les pressions inflationnistes s'étant apaisées. "Je suis un peu nerveux à l'idée de déclarer victoire trop tôt", a déclaré le patron de la Fed de Minneapolis, indiquant vouloir disposer de davantage de données pour se prononcer sur la marche à suivre pour la Fed. (Reportage Michael S. Derby; version française Jean Terzian)