La FDA suspend un essai clinique d'Iovance contre le cancer du poumon

27 décembre (Reuters) - L'agence américaine du médicament (FDA) a suspendu l'essai clinique du traitement du cancer du poumon d'Iovance Biotherapeutics à la suite du décès d'un patient, a annoncé le groupe pharmaceutique mercredi.

Le titre Iovance Biotherapeutics plongeait de 26,9% dans les échanges avant-Bourse. Le décès pourrait être lié à un régime de pré-conditionnement, au cours duquel le patient reçoit une courte chimiothérapie pour tuer les cellules immunitaires avant d'être perfusé avec la thérapie TIL LN-145 d'Iovance, a déclaré le groupe. Le laboratoire va interrompre le recrutement pour son essai clinique pendant la période d'attente, tandis que les patients qui ont déjà été traités continueront d'être surveillés. Iovance a précisé qu'il travaillera avec la FDA pour reprendre le recrutement en toute sécurité dès que possible. L'arrêt des essais cliniques n'a aucun impact sur les autres essais menés par la société, a ajouté Iovance Biotherapeutics. (Reportage Christy Santhosh, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)