La FDA autorise les essais cliniques des implants de Neuralink chez l'homme

La FDA autorise les essais cliniques des implants de Neuralink chez l'homme













26 mai (Reuters) - Neuralink, la start-up de neurotechnologie dirigée par Elon Musk, a annoncé jeudi avoir reçu l'autorisation de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), pour commencer des essais cliniques de ses puces cérébrales chez l'homme. L'autorisation de la FDA intervient alors que les parlementaires américains ont exhorté au début du mois les régulateurs à mener une enquête afin de déterminer si la composition d'un groupe supervisant les tests sur les animaux chez Neuralink a contribué à des expériences bâclées et faites à la hâte. L'entreprise, lancée en 2016, développe des puces cérébrales qui, selon elle, pourraient permettre aux personnes paralysées de retrouver leurs fonctions motrices ou de communiquer de nouveau. Reuters avait rapporté en décembre que l'inspecteur général de l'USDA enquêtait, à la demande d'un procureur fédéral, sur des violations potentielles de la loi sur le bien-être des animaux (Animal Welfare Act), qui régit la manière dont les chercheurs traitent et effectuent des tests sur certains animaux. Neuralink a indiqué jeudi dans un tweet que le recrutement pour un essai clinique chez l'homme n'était pas encore ouvert. La FDA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Akriti Sharma; version française Camille Raynaud)