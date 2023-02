La FCA britannique enquête sur les dispositifs anti-blanchiment de Barclays- FT

LONDRES (Reuters) - Le régulateur financier britannique enquête sur Barclays PLC pour des défaillances présumées des dispositifs de la banque en matière de lutte contre le blanchiment, a rapporté le Financial Times vendredi. La FCA, l'instance de régulation britannique du secteur financier, a demandé l'année dernière un examen indépendant des dispositifs de Barclays après avoir noté de nombreux incidents dans le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, a rapporté le journal, citant des sources familières du dossier. La FCA et Barclays ont refusé de faire des commentaires. Selon le quotidien, la FCA a écrit aux responsables de la banque d'affaires et des divisions de détail et de gestion de patrimoine de Barclays au Royaume-Uni dans le cadre de la section 166 de ses outils de surveillance, ou "examen par des personnes qualifiées". Ce procédé implique généralement l'embauche d'un cabinet indépendant qui produit des rapports, avec éventuellement des recommandations d'amélioration. Ces dernières années, les autorités britanniques ont renforcé les contrôles sur les principales banques du pays, de nombreuses voix s'élevant pour dénoncer la place prise par Londres dans les mouvements mondiaux de fonds illicites. NatWest, banque concurrente de Barclays, a été condamnée à une amende de 265 millions de livres (299 millions d'euros) en décembre 2021 pour ne pas avoir empêché le blanchiment de près de 400 millions de livres, dans le cadre de la première affaire pénale de blanchiment d'argent engagée par les régulateurs contre une banque britannique. Barclays publiera ses résultats annuels le 15 février, les investisseurs étant susceptibles de se concentrer sur les performances de sa banque d'investissement dans un contexte de remaniement des cadres supérieurs au cours des dernières semaines. La banque fournira également des détails sur les affaires juridiques et de régulation dans lesquelles elle est impliquée. (Reportage Sneha Bhowmik à Bangalore, Iain Withers et Lawrence White à Londres, avec la contribution de Rishabh Jaiswal à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)