La famine menace dans certaines régions de la Somalie, selon l'Onu

NAIROBI (Reuters) - La famine est "aux portes" de la Somalie et pourrait concerner plusieurs régions du pays entre octobre et décembre, ont averti lundi les Nations unies, alors que la sécheresse s'aggrave et les prix alimentaires mondiaux frôlent des sommets.

"Nous sommes à la dernière minute de la onzième heure pour éviter une véritable catastrophe en Somalie", a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, lors d'une conférence de presse à Mogadiscio.

Il a déclaré avoir des indications concrètes que la famine sévira d'ici l'automne dans certaines parties du centre-sud de la Somalie.

La Corne de l'Afrique connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans, et les experts affirment que la région est en passe de connaître sa cinquième année consécutive sans précipitations suffisantes.

La situation actuelle ressemble à celle connue en 2010 et 2011, mais elle est "pire" maintenant, après quatre saisons des pluies atones et des décennies de conflit, a déclaré Martin Griffiths.

La famine qui a touché la Somalie en 2011 a fait plus de 250.000 morts, pour la plupart des enfants.

(Reportage Giulia Paravicini ; version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)