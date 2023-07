La famille Berlusconi reste impliquée dans l'entreprise MFE

MILAN (Reuters) - La famille Berlusconi n'a jamais envisagé de vendre MFE-Media For Europe, et l'entreprise reste déterminée à développer ses activités de télévision en Europe, a déclaré à la presse Pier Silvio Berlusconi, directeur général de MFE. Le chef d'entreprise répondait aux spéculations de rachat et d'acquisition qui ont fait grimper l'action de MFE à la suite du décès de son père et fondateur de la société, Silvio Berlusconi, le mois dernier. La société Fininvest de la famille Berlusconi détient 48,5% du capital de MFE, anciennement Mediaset. "A la question de savoir si, en tant que famille, nous avons déjà envisagé de vendre Mediaset, je réponds non", a déclaré Pier Silvio Berlusconi aux journalistes lors d'un événement organisé mardi soir. Confronté aux géants américains de la diffusion en continu, MFE poursuit une stratégie d'expansion européenne, ayant intégré ses activités en Espagne et détenant une participation de près de 30% dans la chaîne allemande ProSiebenSat.1. "Nous nous considérons comme des actionnaires à long terme en Allemagne", a ajouté Pier Silvio Berlusconi. "Ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer notre projet de combinaison de diffuseurs européens, un projet industriel européen auquel nous croyons", a-t-il précisé. "La télévision nationale a encore un grand rôle à jouer, mais pour suivre le rythme des géants du web, il faut se développer au niveau international", a ajouté le dirigeant, qui s'exprimait à l'occasion de la présentation de la grille de programmes d'automne du groupe. PAS DE POLITIQUE Le groupe français de médias Vivendi est le deuxième actionnaire de MFE, mais les relations avec Fininvest sont tendues depuis qu'un projet de partenariat a tourné court en 2016. Pier Silvio Berlusconi a écarté toute idée d'un rapprochement plus étroit avec Vivendi, se contentant de dire que MFE avait "des relations tout à fait normales avec un investisseur financier silencieux". Pier Silvio Berlusconi est le fils aîné de l'ancien premier ministre et l'un de ses cinq enfants issus de deux mariages. Le testament de Silvio Berlusconi devrait être rendu public dans les semaines à venir, son fils ayant déclaré que la famille était unie sur ses projets concernant l'entreprise. Silvio Berlusconi est passé du monde des affaires à la politique dans les années 1990 et son parti, Forza Italia, fait partie de la coalition gouvernementale de la première ministre Giorgia Meloni. Pier Silvio Berlusconi a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de suivre la même voie, indiquant qu'il ne se "lancerai pas dans la politique". (Reportage Elvira Pollina, rédigé par Keith Weir ; version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)