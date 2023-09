La famille Arnault promet 10 millions d'euros aux Restos du Coeur

La famille Arnault promet 10 millions d'euros aux Restos du Coeur













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La famille du milliardaire Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe LVMH, a promis lundi de verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur, en grande difficulté financière. Dans un communiqué, la famille Arnault précise qu'Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, se rendra mardi dans les locaux des Restos du Coeur pour "concrétiser ce geste solidaire". Il sera accompagné de la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, qui a elle-même annoncé dimanche que le gouvernement allait débloquer 15 millions d'euros pour venir en aide à l'organisation caritative. Mais le président des Restos du Coeur, Patrice Douret, qui a fait état d'un trou de 35 millions d'euros dans le budget de l'organisation pour 2023, a souligné lundi matin que 10 de ces 15 millions étaient en réalité "déjà dans les tuyaux". "Donc la vraie augmentation, c'est cinq millions. C'est très en deçà (de la somme annoncée par le gouvernement)", a-t-il déclaré sur franceinfo. "Ça va dans le bon sens, mais il faudra beaucoup plus, d'une part pour nous aider à combler le trou qui s'annonce (...) et puis deuxièmement, il faut aussi s'attaquer à l'arrivée massive de gens depuis maintenant près d'un an", a-t-il poursuivi. "Ce qu'il faut, c'est éradiquer, enrayer toute cette pauvreté qui augmente dans le pays et qui fait que nous avons aujourd'hui 170 millions de repas servis en une année contre 140 l'année dernière. Ça devient intenable." (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Zhifan Liu)