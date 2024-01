La FAA approuve un processus d'inspection pour les Boeing 737 MAX 9

Crédit photo © Reuters

par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - L'autorité américaine de l'aviation civile, la FAA (Federal Aviation Administration) a déclaré mercredi qu'elle avait approuvé un processus d'inspection et de maintenance devant permettre aux Boeing 737 MAX 9, immobilisés depuis le 6 janvier, de reprendre du service. La FAA avait ordonné l'immobilisation de 171 Boeing 739 MAX 9 après qu'une pièce de fuselage s'est envolée au moment du décollage sur un appareil opéré par la compagnie Alaska Airlines. L'agence a indiqué que Boeing ne serait toutefois pas autorisé à augmenter la production de ses 737 MAX. La FAA a estimé que l'arrêt de l'augmentation de la production des 737 MAX était nécessaire pour "garantir la responsabilité (de Boeing) et le respect total des procédures requises de contrôle de la qualité". "Nous n'approuverons aucune demande de Boeing visant à augmenter de la production des 737 MAX ou à ouvrir des lignes de production supplémentaires pour ces appareils tant que nous n'aurons pas la certitude que les problèmes de contrôle de la qualité découverts au cours de ce processus ont été résolus", a déclaré l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, dans un communiqué. Le titre Boeing perdait 4% dans les échanges après-bourse. L'avionneur américain n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat. (Reportage David Shepardson; version française Camille Raynaud)