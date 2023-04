La droite remporte les législatives en Finlande, devant l'extrême droite

par Anne Kauranen et Essi Lehto HELSINKI (Reuters) - La Première ministre finlandaise sortante, la sociale-démocrate Sanna Marin, a reconnu sa défaite aux élections législatives de dimanche en Finlande face au Parti de la Coalition nationale (NCP, droite) de Petteri Orpo. "Nous avons obtenu le plus gros mandat", s'est félicité le dirigeant conservateur dans un discours à ses partisans, en promettant de "réparer" le pays. Le NCP devrait compter 48 élus sur les 200 que compte le Parlement d'Helsinki, talonné par le Parti des Finlandais, formation nationaliste hostile à l'immigration, forte de 46 élus, et le Parti social-démocrate, avec 43 élus, selon les résultats communiqués par le ministère de la Justice après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote. Le NCP promet de couper dans la dépense publique afin de réduire la dette, qui a dépassé 70% du produit intérieur brut depuis l'arrivée au pouvoir en 2019 de Sanna Marin, alors la plus jeune cheffe du gouvernement au monde, à 34 ans. "Nous avons gagné des sièges au Parlement. C'est un excellent résultat même si nous n'avons pas fini premiers aujourd'hui", a déclaré la Première ministre sortante. Traditionnellement, le dirigeant du parti arrivé en tête aux législatives est chargé de former le gouvernement, constitué après de longues tractations entre partis. Petteri Orpo a déclaré qu'il négocierait avec toutes les formations pour obtenir une majorité au Parlement, contrairement à Sanna Marin, qui avait exclu de gouverner avec le Parti des Finlandais, qu'elle a qualifié d'"ouvertement raciste" lors d'un débat en janvier. Le Parti des Finlandais, dont la dirigeante Riikka Purra dit vouloir lutter contre l'immigration "nocive" en provenance des pays en développement, est favorable à une politique d'austérité économique, à l'instar du Parti de la Coalition nationale. (Version française Jean-Stéphane Brosse)