La Douma veut censurer les critiques contre le groupe Wagner

La Douma veut censurer les critiques contre le groupe Wagner













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Douma d'Etat, chambre basse du Parlement russe, a adopté mardi un amendement punissant les critiques contre les groupes de "volontaires" combattant en Ukraine, qui vise à "protéger" les mercenaires de la société privée Wagner, très impliquée dans la bataille actuelle autour de la ville de Bakhmout. Cet amendement, qui doit encore être approuvé par la chambre haute (Conseil de la Fédération) et promulgué par Vladimir Poutine, s'adjoindrait à la législation adoptée peu après l'invasion de l'Ukraine, en mars 2022, censurant les critiques contre les forces armées. Selon cette législation, jeter le discrédit sur l'armée russe est passible d'une peine de cinq ans de prison et diffuser des informations mensongères à son propos est puni par une peine de quinze ans d'emprisonnement. En janvier, le fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine, a demandé au Parlement d'interdire les publications négatives sur le groupe paramilitaire dans les médias en modifiant le code pénal, une requête rapidement acceptée par le président de la Douma, Viatcheslav Volodine. Le parquet russe a déjà ouvert plus de 5.800 dossiers contre des personnes accusées d'avoir discrédité les forces armées, selon le groupe de défense des droits humains OVD-Info. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)