La Douma Russe adopte une loi visant à annuler la ratification du Traité d'interdiction des essais nucléaires

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Douma d'État, chambre basse du Parlement russe, a achevé mercredi l'adoption en deuxième et troisième lectures d'un projet de loi sur la révocation de la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), souhaité par le président Vladimir Poutine. "Nous comprenons notre responsabilité envers nos citoyens, nous protégeons notre pays. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est la faute exclusive des États-Unis", a déclaré Viatcheslav Volodine, président de la Douma. La Russie, qui a ratifié le TICE en 2000, a jusqu'à présent déclaré qu'elle resterait signataire du traité et continuerait à fournir des données au système mondial de surveillance des essais nucléaires. Toutefois, lorsqu'il a présenté le projet de loi mardi, le président du Parlement, Viatcheslav Volodine, a évoqué la possibilité que la Russie se retire complètement du traité, ajoutant qu'elle laisserait Washington dans l'incertitude quant à ses intentions. "Nous ne leur dirons pas ce que nous ferons ensuite, si nous restons partie au traité ou non. Nous devons penser à la sécurité mondiale, à la sécurité de nos citoyens et agir dans leur intérêt", a-t-il déclaré. La loi va maintenant être soumise à la Chambre haute et à la signature de Vladimir Poutine. (Reportage Filipp Lebedev et Mark Trevelyan, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)