La division VE d'Evergrande annonce l'arrestation de son vice-président

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - China Evergrande New Energy Vehicle a déclaré lundi que son vice-président et directeur exécutif, Liu Yongzhuo, a été placé en détention, une annonce qui a fait plonger son titre de plus de 20% après une suspension de sa cotation plus tôt dans la journée, en amont de la publication du communiqué du groupe. La division de véhicules électriques du géant chinois de l'immobilier China Evergrande Group, lourdement endetté, a indiqué que Liu Yongzhuo est suspecté de "crimes illégaux", sans davantage de précisions. Cette arrestation intervient après que le président d'Evergrande a été placé en septembre dernier sous surveillance policière pour des crimes présumés. (Reportage Donny Kwok et Clare Jim; version française Jean Terzian)