La directrice de la sécurité de Twitter dit avoir démissionné

(Reuters) - La directrice de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a déclaré jeudi à Reuters avoir démissionné de son poste au sein du réseau social, qu'elle occupait depuis novembre dernier, sans donner davantage d'informations. Ella Irwin avait rejoint Twitter en juin 2022, avant de succéder au démissionnaire Yoel Roth à la tête du département de la confiance et de la sécurité, qui supervise la modération des contenus sur la plateforme. Twitter est critiqué pour son laxisme face aux messages haineux depuis que l'homme d'affaires Elon Musk a racheté la compagnie en octobre dernier. Depuis la prise de pouvoir du milliardaire, patron également de Tesla, Twitter a nettement réduit ses coûts et licencié des milliers de salariés, parmi lesquels de nombreux employés qui oeuvraient à la lutte contre les contenus nuisibles et illégaux ainsi que contre la désinformation. (Reportage Sheila Dang à Dallas; version française Jean Terzian)